Опрос: каждый четвертый работник хотел бы получать зарплату не реже раза в неделю

На прошлой неделе Яан Пиллесаар, глава компании Helmes, занимающейся разработкой программного обеспечения, представил на обсуждение интересную тему: почему мы продолжаем выплачивать зарплату один раз в месяц, если это можно делать в режиме реального времени, ежечасно или даже ежеминутно?

Крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee решил изучить вопрос о том, насколько работники заинтересованы в модернизации системы оплаты труда и готовы к ней, и провел опрос среди более чем 2700 работников. Выплата зарплат в режиме реального времени все же показалась большинству работников сомнительной и сложной, и только 3% опрошенных поддержали эту идею. При этом в секторе инфотехнологий число сотрудников, готовых получать зарплату в реальном времени, оказалось более чем в два раза выше.

«Скорее всего, работники ИТ-сектора лучше понимают, каким образом может осуществляться выплата зарплаты в реальном времени, поэтому они более открыты для такой идеи, – считает Хенри Аувяэрт, менеджер CVKeskus.ee по маркетингу, который добавил, что более частые выплаты зарплат действительно могли бы улучшить условия жизни сотрудников. – Исследования показывают, что, несмотря на быстрый рост средней заработной платы, уровень жизни работников на получаемую зарплату не имеет особых признаков улучшения и что каждому пятому работнику не хватает своей зарплаты до следующего дня выплаты. Поскольку быстрый рост зарплат для многих работодателей не под силу, модернизация системы оплаты труда может оказать положительное влияние».

Каждый четвертый сотрудник хотел бы получать зарплату не реже раза в неделю

Изменение системы, при которой зарплата выплачивается ежемесячно, поддержал каждый четвертый работник, большинство из которых хотели бы получать заработную плату раз в неделю. Больше всего работников, которые хотели бы получать заплату чаще чем раз в месяц, оказалось в сфере строительства и информационных технологий. Более трети работников в сфере маркетинга (37%) и в сфере транспорта и логистики (37%) также хотят получать оплату труда чаще одного раза в месяц. Модернизацию системы оплаты труда поддерживают и около 30% работников сферы промышленности, производства и общественного питания.