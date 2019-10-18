Внимание, розыск! Пропал 16-летний подросток

Известно, что подросток, гостивший у родственников, должен был вернуться к учебе в спецшколе к 8 октября, однако этого не произошло. Ни близким, ни школьному персоналу не известно, куда он мог направиться. Ранее мальчик неоднократно сбегал так, что никто из его окружения не знал, где он. Но тогда его все же находили и отправляли домой или в спецшколу.