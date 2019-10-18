Внимание, розыск! Пропал 16-летний подросток

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летнего Рауля Юлиуса, который в назначенное время не вернулся из дома в спецшколу Тартумаа.
Известно, что подросток, гостивший у родственников, должен был вернуться к учебе в спецшколе к 8 октября, однако этого не произошло. Ни близким, ни школьному персоналу не известно, куда он мог направиться. Ранее мальчик неоднократно сбегал так, что никто из его окружения не знал, где он. Но тогда его все же находили и отправляли домой или в спецшколу.
Рауль Юлиус может передвигаться по Таллинну или Маарду, но не исключены и районы. Рост пропавшего составляет 180 см, у него темные волосы и глаза. Уходя из спецшколы, на нем была коричневая куртка с капюшоном и светло-серые джинсы. На мобильный телефон молодой человек не отвечает, большую часть времени он у него отключен.
Всех, кто располагает информацией о месторасположении Рауля Юлиуса, полиция просит звонить по номеру 112.