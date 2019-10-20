Оппозиция бойкотирует Ратаса, не давая ему слова, и намерена продолжать

Принятый в 2009 году закон обязует премьер-министра принимать участие в каждом инфочасе Рийгикогу. Какой вопрос будет подниматься на инфочасе и будет ли — полностью зависит от желания членов Рийгикогу. Таким образом реформисты и социал-демократы решили бойкотировать премьера на инфочасе.

«Мы исходит из того, что Ратас не отвечает на наши вопросы. Он делает покровительственные комплименты, в связи с чем злит (оппозицию — ред.), что не говорит о делах и не отвечает на вопросы», – говорит руководитель Партии реформ Кая Каллас.

Поэтому, по словам Каллас, вопросы задают министрам, которым есть что сказать по существу касательно происходящего в их сфере влияния. На последнем инфочасе, к примеру, министру внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго задали 13 вопросов из 15-и на повестке дня. Ратасу от оппозиции – ни одного.

Еженедельно к понедельнику следует уведомлять премьер-министра, кто из министров явится на инфочас в среду. Представители оппозиции и другие депутаты могут оформить план кому и какой вопрос будет задан к середине вторника. Собственно, формат инфочаса и предусмотрен больше для оппозиционных членов Рийгикогу.

«Мы каждую неделю решаем и смотрим, насколько это разумно», – говорит Каллас, признавая, однако, что надежды на изменения в ответах Ратаса, пока что нет.

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар также не исключил, что бойкот продолжится. По его словам, это прекратится, когда они увидят какие-то изменения. Более того, Саар говорит, что протест оппозиции позволяет увидеть и оценить, насколько министры компетентны и насколько содержательно отвечают на заданные им вопросы. «К тому же, это дает ему еще раз подумать, от чего он отступил, чтобы удержать кресло премьер-министра, и стоило ли это того?», – сказал Саар.

«На минувшей неделе Ратас ясно показал, что он не руководит правительством, позволяя EKRE диктовать ему, что Эстонию представлять в ПАСЕ будет грубо высказывающийся человек (Урмас Рейтельманн - ред.). Или реформа второй пенсионной ступени, для которой Ратас не спросил мандата, и которая сделает жизнь будущих поколений намного сложнее», – говорит Саар.

Как же премьер-министр сможет показать какие-то предпринятые им изменения, если ему не дают слова? Руководители оппозиционных партий считают, что у премьера есть и другие возможности выразить свою точку зрения, не только инфочас Рийгикогу.