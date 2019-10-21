Правительство РФ поддержало ограничения значимых интернет-ресурсов

10 октября предложение Горелкина по ограничению иностранного участия обсуждалось на заседании комитета Госдумы по информационной политике. На следующий день акции интернет-концерна "Яндекс", который попадает в список значимых инфоресурсов, упали на 18 процентов. Падение коснулось и Mail.ru Group, чьи акции на Лондонской бирже упали на 3 процента.

Комментируя законопроект, председатель думского комитета по инфополитике Леонид Левин тогда допустил, что ограничения иностранного участия приведут к ухудшению инвестиционного климата. "Когда я говорю, что мы стоим перед выбором между безопасностью и инвестициями, - это не для красного словца. По сути, дискуссия свелась к этой развилке", - заявил он. При этом окончательный перечень критериев, по которым информационные ресурсы будут относиться к значимым, пока не выработан.