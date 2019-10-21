Полиция выслала из Эстонии задержанного за кражу гражданина Украины

В прошлую субботу чиновник службы пограничного и миграционного надзора составил предписание покинуть Эстонию гражданину Украины 1996 года рождения. В отношении задержанного за кражу из магазина мужчины было возбуждено административное расследование. Выяснилось также, что он незаконно работал в Эстонии, сообщила Пыхьяская префектура.

Полиция досрочно прекратила действие его визы в Эстонии и на территории Шенгена. Ему запрещено въезжать в Эстонию и в Шенгенское пространство в течение одного года и шести месяцев.