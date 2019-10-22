Фото: как шторы делают дом по-настоящему уютным

Правильно подобранные занавески играют большую роль в оформлении помещения, создают домашний уют, подчеркивают индивидуальность хозяев и помогают исправить всевозможные изъяны комнаты.
Хозяйка работающего в одном из Домов на променаде салона штор Aastakäik Теа Нугис и дизайнер интерьера девелоперской компании Estmak Capital Кай Мюрисеп делятся советами, как подбирать шторы и с помощью каких хитростей добиться наилучшего результата.
Акцент должен быть один
При оформлении помещения действует одно важное правило – элементов, бросающихся в глаза, не должно быть слишком много. Если главным акцентом комнаты является эффектный розовый диван или большие экстравагантные светильники, то шторы должны играть роль фона и сливаться со стенами. Если же обстановка комнаты скромна как по стилю, так и по цветовой гамме, шторам можно отдать главенствующую роль и выбирать текстиль смелой расцветки, с крупным узором или из блестящих материалов.
Модно или практично
Натуральные ткани всегда актуальны и в моде, но здесь нужно продумать практическую сторону. Например, льняные шторы смотрятся красиво и утонченно, но за ними сложнее ухаживать. При стирке в стиральной машине нужно очень аккуратно выбирать режим, и все равно остается опасность, что ткань сядет. Надежнее пользоваться услугами химчистки. Готовы ли вы к этому? Также льняные шторы всегда остаются немного помятыми – нравится ли вам это и подходит ли это вашему дому? Намного проще в уходе полиэстер, который можно стирать в домашней стиральной машине при температуре до 60 градусов, а после сушки такая ткань остается гладкой.
Шторы меняют геометрию комнаты
Если потолки низкие, на помощь придут шторы в пол и крепящиеся к потолку карнизы, которые визуально «поднимут» потолок и сделают помещение просторнее. Самая практичная длина штор – 0,5-1 сантиметр от пола, но для достижения романтического или богемного эффекта можно спустить шторы до самого пола. Такой стиль лучше подойдет в домах, где нет маленьких детей или домашних животных. Размер окна также можно скорректировать с помощью штор. Если карниз протянут от стены до стены, а шторы – от потолка до пола, возникает ощущение, что и само окно – во всю стену, хотя на самом деле оно гораздо меньше. Если выбрать светлую ткань, комната визуально будет казаться просторнее.
Окна необычной формы
Будь то творческий порыв архитектора или инженерная необходимость, но некоторые окна бывают необычной формы: например, в виде треугольника или круглые. Самое печальное в таком случае – завесить круглое окно квадратной рулонной шторой. Штора должна продолжать форму окна и здесь нужно искать специальные решения – например складывающиеся римские шторы, выполненные по форме окна. Такие шторы хорошо подойдут и к мансардным окнам, если вам не нравятся или не подходят привычные для них рулонные варианты. В случае мансардных окон можно подумать и о более уютных шторах, расположенных по бокам окна, просто понадобится два карниза: один над окном, а второй – под. Они удержат штору в наклонном состоянии, а из-под второго карниза штора спустится вдоль стены к полу.
Баланс света и темноты
Многие считают, что не все окна нужно зашторивать, но, увы, в наших погодных условиях, когда на улице долго стоит темнота, незашторенное окно при включенном свете превращается в черную дыру посреди стены. Если вы хотите впустить в комнату как можно больше света, будет достаточно тонких и прозрачных штор, за которыми вторым слоем расположены затемняющие рулонные шторы. Днем их не видно и легкие шторы хорошо пропускают свет. А затемняющие рулонные шторы в темное время суток скрывают комнату от любопытных глаз. Для окон первого этажа хорошо подходят шторы плиссе, поднимающиеся снизу вверх, так что не нужно закрывать окно полностью и ограничивать доступ света в комнату, но при этом сохраняется приватность.
Когда штора – не просто штора
Умные дома завоевывают мир, и уже сегодня можно подсоединить шторы к автоматической системе и управлять ими, например, с мобильного телефона. Еще одна интересная технология – звукопоглощающие или акустические шторы. При их помощи можно улучшить шумоизоляцию стен между комнатами и самих окон. Главное правило здесь – акустическая штора должна отставать от стены не менее чем на 10 сантиметров.
Такие шторы часто используются в офисах в качестве перегородок, но и дома им можно найти применение, если нужно огородить уголок для чтения или работы, или же без большого ремонта улучшить звукоизоляцию спальни или детской. Обязательно нужно понимать, что звукоизолирующая ткань не может полностью заменить стену. Акустические шторы делаются, например, из плотного фетра, который с наступлением зимы кажется особенно теплым и уютным. Но если вам нужны более легкие решения, то уже изобретены и тонкие, прозрачные тюли с хорошей звукоизоляцией.