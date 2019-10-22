Фото: как шторы делают дом по-настоящему уютным

Хозяйка работающего в одном из Домов на променаде салона штор Aastakäik Теа Нугис и дизайнер интерьера девелоперской компании Estmak Capital Кай Мюрисеп делятся советами, как подбирать шторы и с помощью каких хитростей добиться наилучшего результата.

Акцент должен быть один

ФОТО: Aastakäik

При оформлении помещения действует одно важное правило – элементов, бросающихся в глаза, не должно быть слишком много. Если главным акцентом комнаты является эффектный розовый диван или большие экстравагантные светильники, то шторы должны играть роль фона и сливаться со стенами. Если же обстановка комнаты скромна как по стилю, так и по цветовой гамме, шторам можно отдать главенствующую роль и выбирать текстиль смелой расцветки, с крупным узором или из блестящих материалов.

Модно или практично

ФОТО: Aastakäik

Натуральные ткани всегда актуальны и в моде, но здесь нужно продумать практическую сторону. Например, льняные шторы смотрятся красиво и утонченно, но за ними сложнее ухаживать. При стирке в стиральной машине нужно очень аккуратно выбирать режим, и все равно остается опасность, что ткань сядет. Надежнее пользоваться услугами химчистки. Готовы ли вы к этому? Также льняные шторы всегда остаются немного помятыми – нравится ли вам это и подходит ли это вашему дому? Намного проще в уходе полиэстер, который можно стирать в домашней стиральной машине при температуре до 60 градусов, а после сушки такая ткань остается гладкой.

Шторы меняют геометрию комнаты

ФОТО: Aastakäik

Если потолки низкие, на помощь придут шторы в пол и крепящиеся к потолку карнизы, которые визуально «поднимут» потолок и сделают помещение просторнее. Самая практичная длина штор – 0,5-1 сантиметр от пола, но для достижения романтического или богемного эффекта можно спустить шторы до самого пола. Такой стиль лучше подойдет в домах, где нет маленьких детей или домашних животных. Размер окна также можно скорректировать с помощью штор. Если карниз протянут от стены до стены, а шторы – от потолка до пола, возникает ощущение, что и само окно – во всю стену, хотя на самом деле оно гораздо меньше. Если выбрать светлую ткань, комната визуально будет казаться просторнее.

Окна необычной формы