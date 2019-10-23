Испанское "Классико" все-таки состоится

Игра состоится на стадионе «Камп Ноу» 18 декабря. За проведение матча в этот день выступали оба клуба.

Матч «Барселона» – «Реал» перенесли с 26 октября на фоне протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.