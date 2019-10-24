Белый дом пытался урезать выплаты Украине по программам помощи в борьбе с коррупцией

По данным издания, при составлении проекта бюджета на 2019 год администрация президента просила урезать помощь Киеву с 30 до 13 млн долларов по программе, направленной на стимулирование реформ судебной системы и антикоррупционных ведомств, однако запрос был отклонен Конгрессом. В бюджетной заявке на 2020 год Белый дом снова предлагает сократить сумму до 13 млн долларов.

Аналогичные запросы администрация Трампа направляла и по другим программам помощи, в которых участвует Киев, сообщает ТАСС.

Как подчеркивает издание, эти действия идут вразрез с заявлениями Трампа и представителей Белого дома о том, что США серьезно обеспокоены уровнем коррупции на Украине.

"Мне нет дела до политики, я беспокоюсь о коррупции. А здесь все дело именно в коррупции", - говорил Трамп журналистам.

Однако политические оппоненты склонны доверять цифрам, а не громким словам национального лидера. "Цифры не лгут. Теперь стало еще более очевидно, что президент Трамп не является борцом с коррупцией, которым он себя называет", - сказал лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер. По его словам, расследование, запущенное вместе с процедурой импичмента Палатой представителей Конгресса США, должно продолжаться беспрепятственно, чтобы "все факты могли выйти наружу".

Отметим, что некоторые поступки Дональда Трампа также указывают на то, что коррупционные методы, например подкуп, он не осуждает и готов использовать для достижения своих целей. Так, адвокат Трампа Майкл Коэн, как следует из его показаний, по его просьбе заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о ее интимной связи с Трампом, произошедшей десятью годами ранее. В тот момент эта информация могла помешать Трампу избраться на президентский пост.

Американская пресса также обращала внимание на страницы биографии Трампа, свидетельствующие о том, что для него личная выгода была превыше закона. В публикациях шла речь о том, что будущего президента "отмазали" от службы во Вьетнаме, а также о том, что он помогал отцу уклоняться от уплаты налогов.

В конце августа газета Politico сообщила, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечало издание, президент хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Трамп 2 октября объявил, что военное финансирование Украины разблокировано по просьбе сенатора-республиканца Роба Портмана и ряда других законодателей. При этом американский лидер охарактеризовал Украину времен президентства Петра Порошенко как страну с "колоссальной коррупцией".

В США в конце сентября разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Беседа в итоге стала поводом для начала процедуры импичмента.