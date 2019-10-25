«Что творится в головах людей?»: в Таллинне вандалы изуродовали туалет

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги пояснил, что управа в связи с актом вандализма обратится с заявлением в полицию. "Непонятно, что творится в головах людей, которые портят нужный общий инвентарь. Необходимо дать ясный и четкий сигнал, что такие поступки не останутся без последствий и наказания", - подчеркнул старейшина и призвал жителей поделиться имеющейся информацией о произошедшем с полицией и управой.