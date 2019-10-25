«Что творится в головах людей?»: в Таллинне вандалы изуродовали туалет

В начале лета по заказу управы Хааберсти впервые на пруду Вяйке-Ыйсмяэ установили временный туалет. На этой неделе работники управы обнаружили, что стены туалета как внутри, так и снаружи изрисованы.
Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги пояснил, что управа в связи с актом вандализма обратится с заявлением в полицию. "Непонятно, что творится в головах людей, которые портят нужный общий инвентарь. Необходимо дать ясный и четкий сигнал, что такие поступки не останутся без последствий и наказания", - подчеркнул старейшина и призвал жителей поделиться имеющейся информацией о произошедшем с полицией и управой.
Решение установить на пруду общественный туалет было принято по просьбе жителей. "Окружающая среда пруда Ыйсмяэ располагает к проведению досуга. Управа проводит там много различных мероприятий. Обратная связь показывает, что решение установить на пруду туалет было правильным. Но очень тяжело улучшить условия проживания и окружающую среду, если некоторые граждане намеренно работают против этих целей", - подытожил Ханимяги.
Размер ущерба уточняется.