Владимир Свет о проблемах каршеринга: лично я приехал сюда на Citybee

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире старейшина столичного района Кесклинн Владимир Свет.

Фрагмент беседы:

– В чем новая услуга не отвечает требованиям экологии?

– В центре Таллинна в зоне парковки südalinn и kesklinn есть около 3000 парковочных мест. Они построены и содержатся на деньги налогоплательщика. Компенсировать эти затраты помогает то, что каждый паркующийся должен за это платить. Это также позволяет регулировать количество машин в центре города.

Если одна из фирм хочет на льготных условиях парковаться на этих местах, налогоплательщик вправе спросить: «Должны ли мы делать скидки тем, кто хочет на этом деле зарабатывать?».

– А не кажется ли вам, что если эта услуга будет популярна, значит, она нужна налогоплательщику? Опыт других стран показывает, что услуга каршеринга востребована.

– Вы уже спрашивали, мог бы Таллинн сменить гнев на милость? Подчеркну, что никого гнева нет.

– Но вы отказали фирме в бесплатной парковке, значит, вставляете палки в колеса. Не так ли?

– Мы видим, что такое решение не мешает литовской фирме работать. Услуга уже предоставляется.

Я сам сегодня утром опробовал каршеринг и покатался специально для интервью Postimees на таком автомобиле. Работает!

Вопрос не в том, есть ли этой фирме место на рынке в Таллинне. Я надеюсь, что каршеринг для кого-то сможет заменить личный автомобиль. Вопрос заключается в том, должен ли Таллинн предоставлять льготы.

– Другие страны и города такие льготы предоставляют... Им важны плюсы этой услуги: часть автомобилистов оставляют свои машины во дворах и переходят на каршеринг.

– Возможно, плюсы существуют. А, возможно, их нет. Мы не располагаем ясными данными, как эта услуга повлияет на загруженность центра города автомобилями.

Город Таллинн не закрывает свою дверь перед компанией Citybee и другими фирмами. 31 октября городские чиновники будут встречаться с литовской компанией, чтобы обсудить некоторые нюансы.

Надо понимать, что услуга аренды автомобилей была запущена Citybee с некоторым упреждением – прежде, чем они успели встретиться с властями. Это нас не задело, но когда кто-то сообщает в пресс-релизе о том, что он чего-то хочет от города... Это нормально, что в такой ситуации город занимает спокойную, консервативную позицию.

Сейчас мы говорим о 135 каршеринговых автомобилях. За неделю с момента запуска услуги Citybee к городу обратилось несколько компаний с похожими предложениями. При этом в городе остается только 3000 парковочных мест.

На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное - убедиться в пользе этой услуги. Исходя из этого город будет принимать дальнейшие решения.

– На какую сделку согласился бы Таллинн?

– Здесь никакого торга нет. Речь не идет о сделке. Мы хотим понять суть этой бизнес-модели и то, как данная услуга изменит привычки автомобилистов.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: услуга каршеринга – ни себе ни людям?/ Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Sander Ilvest

В чем новая услуга не отвечает требованиям экологии? Неужели даже полезные начинания могут так быстро разбиться о "зеленые" рифы?

Откуда взялась информация, что на каршеринговые машины пересядут пользователи общественного транспорта?

Какие условия предлагала Таллинну фирма-новичок?

На какую сделку согласился бы Таллинн?

Возможно ли ввести тестовый период и отдать хотя бы часть парковочных мест под эксперимент?

Когда Таллинн будет готов вновь рассмотреть заявку каршеринговых фирм? Что должно произойти, чтобы власти сменили гнев на милость?