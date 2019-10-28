Брекзит отложен до конца января

«ЕС27 решил согласиться с просьбой Великобритании о переносе Брекзита до 31 января 2020 года»,- сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

По его словам, у Британии есть возможность выйти из Евросоюза и до 31 января, если парламент страны одобрит заключенный 17 октября договор о выходе. В тексте одобренного депутатами стран-членов ЕС договора, который видел Би-Би-Си, также декларируется, что вести новые переговоры ЕС не планирует.

В понедельник британский парламент должен высказаться по предложению премьер-министра Бориса Джонсона об организации внеочередных выборов 12 декабря.

По нынешнему плану Великобритания должны была выйти из ЕС 31 октября, но Джонсон был вынужден просить у ЕС об отсрочке на основании принятого парламентом закона, поскольку к 19 октября парламент не смог одобрить договор о выходе.