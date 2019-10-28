Автомобиль сбил двух детей, направлявшихся в школу
В Вильянди рядом с Кесклиннаской школой двое детей, переходивших дорогу, получили легкий удар от серого внедорожника BMW. После произошедшего водитель побеседовал с детьми и затем продолжил путь, передает Sakala.
Дежурный по городу полицейского участка Вильянди Хегерт Хейл сказал, что полиция узнала о том, что произошло до начала учебного дня, до девяти утра. Школа сообщила, что рядом с Кесклиннаской школой произошла авария, когда серый внедорожник BMW слегка задел двух переходивших дорогу детей. По данным Sakala, авария произошло около здания начальных классов на улице Кыргмяэ.
После аварии мужчина вышел из машины и поговорил с детьми. Поскольку, на первый взгляд, ни один из мальчиков не пострадал, водитель продолжил путь, а дети отправились в школу. Там мальчиков осмотрел школьный врач, но повреждений не обнаружил. Школа сообщила о произошедшем родителям.
Для того, чтобы прояснить обстоятельства аварии, полиция просит водителя внедорожника при первой возможности связаться с блюстителями порядка. Также ждут любой помощи и от бдительных сограждан, которые могли утром стать свидетелями этого происшествия или могут сообщить полиции информацию, которая помогла бы установить личность водителя внедорожника. Информацию можно передать, позвонив по номеру 112 в Центр тревоги, или дежурному по городу, позвонив по номеру 524 2761.