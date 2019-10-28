Автомобиль сбил двух детей, направлявшихся в школу

Дежурный по городу полицейского участка Вильянди Хегерт Хейл сказал, что полиция узнала о том, что произошло до начала учебного дня, до девяти утра. Школа сообщила, что рядом с Кесклиннаской школой произошла авария, когда серый внедорожник BMW слегка задел двух переходивших дорогу детей. По данным Sakala, авария произошло около здания начальных классов на улице Кыргмяэ.

После аварии мужчина вышел из машины и поговорил с детьми. Поскольку, на первый взгляд, ни один из мальчиков не пострадал, водитель продолжил путь, а дети отправились в школу. Там мальчиков осмотрел школьный врач, но повреждений не обнаружил. Школа сообщила о произошедшем родителям.