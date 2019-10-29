Около 10 000 молодых людей в Эстонии не работают и не учатся

В Эстонии насчитывается около 10 000 молодых людей, которые не ходят в школу, не работают и не участвуют в общественной жизни каким-либо иным образом, пишет Rus.ERR со ссылкой на данные Министерства социальных дел.
Местные самоуправления с весны 2018 года использовали специальную систему поддержки молодежи, чтобы выявлять молодых людей, оставшихся в стороне от системы образования и рынка труда, и предлагать им помощь и поддержку.
За полтора года удалось помочь вернуться на правильный путь примерно 600 молодым людям.
По оценке министерства, многое все же зависит от самих молодых людей и местных самоуправлений, 44 из которых в настоящее время присоединились к запущенной в 2018 году системе поддержке молодежи.