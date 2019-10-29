Вт, 29.10.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада

Около 10 000 молодых людей в Эстонии не работают и не учатся

Иллюстративное фото.

ФОТО: Raul Tammaru

В Эстонии насчитывается около 10 000 молодых людей, которые не ходят в школу, не работают и не участвуют в общественной жизни каким-либо иным образом, пишет Rus.ERR со ссылкой на данные Министерства социальных дел.

Местные самоуправления с весны 2018 года использовали специальную систему поддержки молодежи, чтобы выявлять молодых людей, оставшихся в стороне от системы образования и рынка труда, и предлагать им помощь и поддержку.

За полтора года удалось помочь вернуться на правильный путь примерно 600 молодым людям.

По оценке министерства, многое все же зависит от самих молодых людей и местных самоуправлений, 44 из которых в настоящее время присоединились к запущенной в 2018 году системе поддержке молодежи.

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