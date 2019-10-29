Президент: американские танки в Литве нужны для защиты от возможных интервенций

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что дислоцируемые в республике военные США призваны защитить жителей страны, а не запугать Белоруссию.
Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Литву, что Минск в состоянии ответить асимметрично на размещение в этой стране американских танков.
"То, что в Литве размещаются военные НАТО и техника НАТО - это просто желание защитить людей от вероятных интервенций, чтобы они могли в безопасности создавать свое благосостояние. Это единственная цель оборонной политики Литвы", - сказал Науседа во вторник радиостанции Ziniu radijas.
"Мы стараемся защитить свой край. Нам не нужны другие земли и нам не нужно пугать своих соседей, потому что наша политика была, есть и будет мирной", - добавил он.
Как сообщалось, 23 октября Лукашенко поручил разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятия по адекватному реагированию на размещение в Литве у границы с Белоруссией бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США.
Комментируя данное поручение, госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, сообщал, что в Литву уже прибывают подразделения американской бронетанковой дивизии. При этом местом дислокации выбран полигон Пабраде в 15 км от границы с Белоруссией.
В конце сентября Минобороны Литвы сообщило о развертывании танкового батальона армии США у границы с Белоруссией. По данным Минобороны Литвы, в составе батальона прибывают порядка 500 военнослужащих США, а также тяжелая техника - 30 танков "Абрамс", 25 боевых машин пехоты "Брэдли", 70 колесных транспортных средств.
Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы - 2020") будут проходить с апреля по май 2020 года. Эти масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут весной 2020 года на территории 10 европейских стран, в том числе, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.