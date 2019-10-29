Президент: американские танки в Литве нужны для защиты от возможных интервенций

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Литву, что Минск в состоянии ответить асимметрично на размещение в этой стране американских танков.

"То, что в Литве размещаются военные НАТО и техника НАТО - это просто желание защитить людей от вероятных интервенций, чтобы они могли в безопасности создавать свое благосостояние. Это единственная цель оборонной политики Литвы", - сказал Науседа во вторник радиостанции Ziniu radijas.

"Мы стараемся защитить свой край. Нам не нужны другие земли и нам не нужно пугать своих соседей, потому что наша политика была, есть и будет мирной", - добавил он.

Как сообщалось, 23 октября Лукашенко поручил разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятия по адекватному реагированию на размещение в Литве у границы с Белоруссией бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США.

Комментируя данное поручение, госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, сообщал, что в Литву уже прибывают подразделения американской бронетанковой дивизии. При этом местом дислокации выбран полигон Пабраде в 15 км от границы с Белоруссией.

В конце сентября Минобороны Литвы сообщило о развертывании танкового батальона армии США у границы с Белоруссией. По данным Минобороны Литвы, в составе батальона прибывают порядка 500 военнослужащих США, а также тяжелая техника - 30 танков "Абрамс", 25 боевых машин пехоты "Брэдли", 70 колесных транспортных средств.