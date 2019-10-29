Вт, 29.10.2019
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Инспекция предупреждает: в Эстонии действует не имеющая лицензии фирма инвестиционных услуг

Кошелек. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Arvo Meeks

Финансовая инспекция (FI) предостерегает клиентов и инвесторов от действий не имеющей лицензии фирмы Promfix OÜ, предлагающей инвестиционные услуги.

Финансовая инспекция сообщает, что это предприятие не имеет в Эстонии действующей лицензии на предложение инвестиционных услуг. Таким образом, Promfix OÜ не имеет права осуществлять в Эстонии инвестиционные услуги. То есть предприятие не имеет возможности торговать различными ценными бумагами.

Список предприятий, которым Финансовая инспекция представила лицензии и которые имеют права на трансграничное оказание услуг в Эстонии, опубликован на сайте учреждения.

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