Инспекция предупреждает: в Эстонии действует не имеющая лицензии фирма инвестиционных услуг

Финансовая инспекция сообщает, что это предприятие не имеет в Эстонии действующей лицензии на предложение инвестиционных услуг. Таким образом, Promfix OÜ не имеет права осуществлять в Эстонии инвестиционные услуги. То есть предприятие не имеет возможности торговать различными ценными бумагами.