Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку «Северного потока - 2». ФОТО: Iliya Pitalev/Sputnik

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку «Северного потока - 2». До сегодняшнего дня Дания оставалась последней страной, не выдавшей «Газпрому» разрешение.

Проект предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

«Северный поток-2» должен заработать в конце декабря. Ввод газопровода мог быть отложен примерно на год - если бы Дания настаивала на его прокладке по новому маршруту.

«Дания обязуется разрешить прокладку трубопровода с учетом заботы о недрах и окружающей среде, и при необходимости готова указать маршрут, по которому его можно проложить», - говорится в заявлении датского ведомства.

1 октября «Газпром» отчитался о строительстве «Северного потока - 2» завершено на 83%. «К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода - 83% от его общей протяженности», - говорилось в сообщении компании.

Министр энергетики России Александр Новак ранее говорил о том, что Москва рассчитывает построить газопровод по заявленному маршруту, так как у Дании нет оснований на отказ.

Ранее разрешение на строительство выдали ФРГ, Финляндия и Швеция.

Против строительства «Северного потока - 2» выступает Украина, которая опасается потери прибыли от транзита российского газа в Европу. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта, называя его политическим. Пропускная способность трубопровода удвоит размеры поставок российского газа в Германию в обход территории Украины.

«Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения», - написал глава «Нафтогаза» Андрей Коробов в «Фейсбуке».

Украина останется без транзита?

Как писал «Коммерсант», задержка могла вернуть «Газпром» за стол переговоров с украинским «Нафтогазом» о транзите газа через Украину. Текущий контракт на транзит завершается в 2020 году, в настоящее время «Газпром», украинский «Нафтогаз» и представители Еврокомиссии ведут переговоры о продлении транзита.

Однако в понедельник переговоры в очередной раз зашли в тупик. Газета «Ведомости» писала, что для России выгоднее было бы не заключать новый контракт, а продлить текущее соглашение на год: «После завершения строительства „Северного потока - 2“ [...] можно было бы договариваться исходя из совершенно иных условий».

При этом Еврокомиссия настаивает на заключении долгосрочного транзитного соглашения между компаниями и требует даже в случае продления нынешнего контракта на короткое время зафиксировать в нем переход на долгосрочный контракт.

«Выслушав участников консультаций, я считаю, что нам нужно установить минимальный объем транзита газа, который должен составлять от 40 млрд до 60 млрд куб. м, с допустимыми колебаниями объемов в 22-30 млрд куб. м в год. Мы предлагаем контракт продолжительностью в 10 лет», - процитировал ТАСС заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

Возможность заключения нового контракта зависит в том числе от того, успеет ли Украина реформировать работу своей газотранспортной системы, чтобы она соответствовала европейским нормам.