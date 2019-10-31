Учителя по-прежнему выступают против отмены государственных выпускных экзаменов в основной школе

Союз работников образования (EHL) в отличии от предметных союзов был привлечен к работе круглого стола, где по инициативе Министерства образования и науки рассматривались аргументы «за» и «против» выпускных экзаменов в основной школе и гимназии. Председатель правления EHL Реэмо Волтри признался, что, так как время, выделенное Министерством образования и науки на привлечение членов организации и формирование точки зрения было коротким, то решение поддержать изменения в проведении выпускных экзаменов в основной школе было принято лишь правлением EHL. Последующие обсуждения в разных областях Эстонии показали, что большинство учителей выступает за проведение единых выпускных экзаменов в основной школе.

На вчерашней встрече было признано, что в работе организованного Министерством образования и науки круглого стола не принимало участия ни одного представителя предметных обществ. Нельзя считать точку зрения узкого круга круглого стола (например, директора государственных гимназий) представительной. При составлении законопроекта 57SE Министерство образования и науки опиралось лишь на позиции, прозвучавшие за круглым столом, не были учтены результаты научных исследований и подробных анализов, также без внимания осталось экспертное мнение учителей.

Руководители организаций, представляющих учителей, на проходившей встрече пришли к выводу, что у Министерства образования и науки отсутствует ясная стратегия по привлечению участников, отсутствует система и временные рамки для проведения анализа не были адекватными.

На встрече было подчеркнуто, что развитие образования имеет для Эстонии стратегическое значение и должно стоять выше повседневной политики.

Было признано, что серьёзнейшей проблемой в сфере образования Эстонии является недостаточное количество молодых учителей, особенно учитывая средний возраст педагогического состава на сегодня.

Разработка учебных программ должна исходить из образовательной стратегии, научного обоснования, должна интегрировать разные ступени и виды школ. Разработка внешнего оценивания должна стать частью разработки учебных программ.