"Ухудшит ситуацию с парковкой и движением": жители Ласнамяэ взбунтовались против строительства магазина Lidl

По мнению местных жителей, открытие магазина Lidl может повлечь за собой колоссальные пробки и усугубить уже имеющиеся проблемы с парковкой.

Пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу подтвердила, что истцы требуют отменить разрешение на строительство магазина Lidl и подъездного пути, выданного Департаментом городского планирования Таллинна 14 июня.

Жалобы были поданы различными группами лиц, но суд объединил их в одно дело, дав сторонам время для представления дополнительных позиций, а сама дата рассмотрения жалобы пока не назначена

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, открытие магазина Lidl на улице Тяхесаю не требует никакой серьезной реорганизации движения в этом районе, а также он не согласен с тем, что из-за этого может ухудшиться ситуация с парковкой.

При изучении петиции, подготовленной жильцами домов, соседствующих с участком, где должен появиться магазин Lidl, можно узнать, что, по мнению людей, разрешение на строительство было выдано с нарушением закона, а строительство магазина обернется для жителей района сплошными проблемами.

«14.06.2019 Таллиннское горсобрание выдало Lidl Eesti OÜ разрешение на строительство магазина по адресу Тяхесаю-теэ, 4. Разрешение на строительство незаконно, так как оно не учитывает рост автомобилизации и не решает проблемы с дорожным движением и парковкой в районе перекрестков Лаагна-теэ, Тяхесаю-теэ и улицы Варраку. Дороги в этой местности пришли в негодность и являются опасными (это подтверждает и детальная, и общая планировки). Также эксперт Тармо Сульгер нашел, что их пропускная способность уже исчерпана, то есть до перестройки дорог на них нельзя направлять дополнительное движение», - говорится в петиции.