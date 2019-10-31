Начальник полиции призывает людей больше уважать полицейских

Начальник отделения полиции Курессааре призвал в Facebook уважать полицейских, пишет "Saarte Hääl".
В Facebook-группе Märgatud politseid Saaremaal размещают информацию о местонахождении полицейских патрулей и отмечают точки проведения рейдов, в которых автоводителей просят дуть в алкометр.
Начальник отделения полиции Курессааре Райнер Антсаар и многие другие полицейские и сами являются членами этой группы. Антсаар сказал, что иной раз упоминание о том, где находятся патрули уже само по себе делает движение спокойнее.
Однако в последнее время в группе стали все больше появляться оскорбительные реплики и нецензурные выражения. И именно в адрес полицейских. Можно предположить, что этим грешат именно те, кто сам нарушал закон и попадал в поле зрения полиции, пишет газета.