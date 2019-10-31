Чт, 31.10.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
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Начальник полиции призывает людей больше уважать полицейских

Politseinik.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Eero Vabamägi

Начальник отделения полиции Курессааре призвал в Facebook уважать полицейских, пишет "Saarte Hääl".

В Facebook-группе Märgatud politseid Saaremaal размещают информацию о местонахождении полицейских патрулей и отмечают точки проведения рейдов, в которых автоводителей просят дуть в алкометр.

Начальник отделения полиции Курессааре Райнер Антсаар и многие другие полицейские и сами являются членами этой группы. Антсаар сказал, что иной раз упоминание о том, где находятся патрули уже само по себе делает движение спокойнее.

Однако в последнее время в группе стали все больше появляться оскорбительные реплики и нецензурные выражения. И именно в адрес полицейских. Можно предположить, что этим грешат именно те, кто сам нарушал закон и попадал в поле зрения полиции, пишет газета.

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