Начальник полиции призывает людей больше уважать полицейских

В Facebook-группе Märgatud politseid Saaremaal размещают информацию о местонахождении полицейских патрулей и отмечают точки проведения рейдов, в которых автоводителей просят дуть в алкометр.

Начальник отделения полиции Курессааре Райнер Антсаар и многие другие полицейские и сами являются членами этой группы. Антсаар сказал, что иной раз упоминание о том, где находятся патрули уже само по себе делает движение спокойнее.