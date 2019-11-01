Пт, 1.11.2019
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  • Фото: вы не представляете, что скрывается за стенами этого обычного дома в Тарту

Фото: вы не представляете, что скрывается за стенами этого обычного дома в Тарту

ФОТО: KV.EE

Выставленная на продажу квартира в районе Тяхтвере сначала кажется похожей на любую другую квартиру, но посмотрите, что происходит в гостиной, пишет Postimees

Нового хозяина ищет квартира площадью 86 м2, находящаяся на третьем этаже четырехэтажного дома. Посмотрите, что украшает интерьер гостиной! Спорим, что такое встречается в наших квартирах очень редко. 

ФОТО: KV.EE

Является ли этот мотоцикл полноценным транспортным средством или же просто украшает интерьер, знает только собственник квартиры. Собственно квартира с планировкой на две стороны дома состоит из просторной прихожей, гостиной, двух спален, отдельно находящейся кухни, гардеробной и ванны с туалетом. 

ФОТО: KV.EE

Более подробная информация о квартире находится на странице портала недвижимости KV.EE.

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