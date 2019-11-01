Власти Финляндии ужесточат процедуру покупки недвижимости и земли россиянами

«Закон, центральным элементом которого является требование о получении разрешения на приобретение собственности в Финляндии лицами из-за пределов ЕС и Европейской экономической зоны, вступает в силу с 2020 года. Процесс выдачи разрешения не направлен на то, чтобы замедлить или осложнить покупку земли в Финляндии иностранцами, однако он дает государству право при необходимости вмешиваться в осуществление таких приобретений, если они могут рассматриваться как подрывающие национальную безопасность», – приводится комментарий Минобороны Финляндии.

Именно это ведомство займется выдачей разрешений на покупку иностранцами земли и недвижимости на всей территории Финляндии за исключением Аландских островов. При этом подать запрос на такое разрешение можно будет через интернет как до покупки, так и в течение двух месяцев после сделки. Лица, имеющие второе гражданство в стране ЕС или Европейской экономической зоны, будут освобождены от необходимости получать такое разрешение.

Ранее в финском правительстве отмечали, что изменение законодательства позволит разрешать ситуации, когда владение собственностью тем или иным лицом может подрывать безопасность страны. Новый закон также наделит финское государство приоритетом при покупке собственности вблизи территорий, имеющих стратегическое значение.