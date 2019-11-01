Пт, 1.11.2019
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  • Запаситесь временем и терпением: в эти выходные на границе с Россией будет наплыв автомобилистолв

Запаситесь временем и терпением: в эти выходные на границе с Россией будет наплыв автомобилистолв

Luhamaa piiripunkt. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Margus Ansu

В связи с длинными выходными у россиян по случаю Дня народного единства (4 ноября) на погранпунктах у российской границы возможны очереди из-за большого наплыва автомобилистов.

По словам руководителя Нарвского пограничного пункта Юллара Кустала, в период праздников или длинных выходных всегда заметно увеличивается поток людей, которые желают пересечь границу, пишет ERR.

Наплыв пассажиров ожидается и на финляндско-российской границе. Как прогнозирует Погранохрана Финляндии, грядущие выходные станут вторыми в этом году по интенсивности пассажиропотока, передает новостная служба Yle.

День народного единства в России отмечают 4 ноября. В этом году праздник выпадает на понедельник-

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