Запаситесь временем и терпением: в эти выходные на границе с Россией будет наплыв автомобилистолв

По словам руководителя Нарвского пограничного пункта Юллара Кустала, в период праздников или длинных выходных всегда заметно увеличивается поток людей, которые желают пересечь границу, пишет ERR.

Наплыв пассажиров ожидается и на финляндско-российской границе. Как прогнозирует Погранохрана Финляндии, грядущие выходные станут вторыми в этом году по интенсивности пассажиропотока, передает новостная служба Yle.