Запаситесь временем и терпением: в эти выходные на границе с Россией будет наплыв автомобилистолв

В связи с длинными выходными у россиян по случаю Дня народного единства (4 ноября) на погранпунктах у российской границы возможны очереди из-за большого наплыва автомобилистов.
По словам руководителя Нарвского пограничного пункта Юллара Кустала, в период праздников или длинных выходных всегда заметно увеличивается поток людей, которые желают пересечь границу, пишет ERR.
Наплыв пассажиров ожидается и на финляндско-российской границе. Как прогнозирует Погранохрана Финляндии, грядущие выходные станут вторыми в этом году по интенсивности пассажиропотока, передает новостная служба Yle.
День народного единства в России отмечают 4 ноября. В этом году праздник выпадает на понедельник-