Таллинн намерен выделить миллионы евро на ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров

Проект предусматривает общий рост расходов на дороги и улицы на 6,4%, т.е. два миллиона евро, и выделение на инвестиции в этой области 41,3 миллиона евро.

Как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, в будущем году намечено больше внимания уделять уборке улиц, особенно от снега, на что в виде специального резерва предусматриваются 750 тысяч евро, а также уходу за зелеными насаждениями.

Крупнейшими дорожно-строительными объектами, сказал Кландорф, станут развитие системы движения между Старым портом и центром города, реконструкция улицы Гонсиори, включая и улицу Кундера. Продолжится также подготовка к прокладке трамвайного пути между терминалом Юлемисте и Старым портом, начнется создание прорыва с улицы Мустакиви.

Продолжится также расширение сети велодорожек. Так, начнется прокладка дорожки, соединяющей улицу Фильтри с Кадриоргом и терминалом Юлемисте, припортовой дорожки на участке от улицы Каларанна до улицы Рейди и реконструкция улицы Вана-Каламая. Стартует также подготовка к созданию тоннелей под железной дорогой на улице Эндла, Палдиском шоссе, у станции Пяэскюла, между улицами Котка и Техника. В дорожки всего будет вложено 6,2 миллиона евро.

В интересах безопасности пешеходов и других участников движения будут установлены новые системы светофоров, например, на перекрестке улицы Куули, Нарвского шоссе и улицы Козе. Пешеходные переходы на улице Пирита будут сделаны более безопасными - продолжится программа по созданию безопасных условий. На установку и реновацию уличного освещения, в том числе на территориях детских садов, в общей сложности будет инвестировано 6,6 миллиона евро.