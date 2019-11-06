Из муниципального центра здоровья в Таллинне разбежались врачи

По словам ушедшей в прошлом году из муниципального Центра семейных врачей и возглавившей Центр здоровья Юлемисте Кристель Амъярв, ее позвали развивать новый центр здоровья Юлемисте.

Она дала понять, что одной из причин могло стать нежелание врачей платить за счет своего списка зарплату членам совета муниципального центра семейных врачей. В совет входит четыре представителя Центристской партии.