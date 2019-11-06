Ср, 6.11.2019
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Из муниципального центра здоровья в Таллинне разбежались врачи

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ФОТО: Csaba Deli/PantherMedia / Csaba Deli/Scanpix

Летом две трети врачей муниципального Центра здоровья решили перейти в новую фирму под руководством бывшего главы семейного центра, в связи с чем центр здоровья был вынужден закрыть филиалы в центре города и Мустамяэ, пишет Rus.ERR.

По словам ушедшей в прошлом году из муниципального Центра семейных врачей и возглавившей Центр здоровья Юлемисте Кристель Амъярв, ее позвали развивать новый центр здоровья Юлемисте. 

Она дала понять, что одной из причин могло стать нежелание врачей платить за счет своего списка зарплату членам совета муниципального центра семейных врачей. В совет входит четыре представителя Центристской партии.

Руководитель Таллиннского муниципального центра здоровья Моника Хауканымм не видит ничего плохого в зарплатах членам совета, так как семейные врачи получают от предпринимателей дивиденды.

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