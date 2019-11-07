Борис Джонсон обвинил своего основного соперника на выборах в поддержке Путина

"Будьте с нами и с правительством, которое верит, что Великобритания должна стоять с гордо поднятой головой. Или же идите с Джереми Корбином и Лейбористской партией, которые встали на сторону Путина, когда Россия организовала отравление на улицах Солсбери", - заявил Джонсон, выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит. Его слова приводит "Интерфакс".

Джонсон заверил, что если избиратели встанут на сторону его партии, то Брекзит будет реализован, а в случае победы лейбористов 2020 год будет напоминать "шоу ужасов".

Перед этим Джонсон опубликовал колонку в газете The Daily Telegraph, в которой провел параллель между лейбористами и Иосифом Сталиным. "Они (лейбористы) притворялись, что их ненависть направлена только на конкретных миллиардеров. В то же время они указывают пальцем на людей с таким удовольствием и мстительностью, которой не было с тех пор, как Сталин подвергал гонениям "кулаков", - написал британский премьер.

Так Джонсон раскритиковал лейбористов под руководством Корбина за стремление повысить налоги в Великобритании. По словам Джонсона, партия Корбина ненавидит "стремление заработать" и в случае прихода к власти разрушит "основу процветания" Великобритании - бизнес.