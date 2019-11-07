Правительство Эстонии одобрило криминализацию допинговых нарушений

Изменения коснутся прежде всего оплаты труда спортсменов и их рабочие отношения, а также будет дополнен Уголовный кодекс в части статей, которые предусматривают ответственность за допинговые нарушения.

"Законопроект дает ясно понять, что допингу в спорте нет места. Защищаем мы прежде всего спортсменов. Будет распростронена уголовная ответственность за склонение, к употреблению. передачу и помощь при использовании допинга, уменьшив внешнее давление, которое может повлиять на спортсмена. Надеемся, что ужесточенные меры наказания помогит избежать допинговых нарушений в будущем" - заявил министр культуры Тынис Лукас.

По предложенному законопроекту ответственность за допинговые нарушения будет либо в виде денежного штрафа, либо в виде потери свободы на срок до двух лет.