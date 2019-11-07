Правительство Эстонии одобрило криминализацию допинговых нарушений

Правительство Эстонии на сегодняшнем заседании одобрило поправки к Закону о спорте и другим законодательным актам в этой сфере и отправило их для рассмотрения в парламент страны.
Изменения коснутся прежде всего оплаты труда спортсменов и их рабочие отношения, а также будет дополнен Уголовный кодекс в части статей, которые предусматривают ответственность за допинговые нарушения.
"Законопроект дает ясно понять, что допингу в спорте нет места. Защищаем мы прежде всего спортсменов. Будет распростронена уголовная ответственность за склонение, к употреблению. передачу и помощь при использовании допинга, уменьшив внешнее давление, которое может повлиять на спортсмена. Надеемся, что ужесточенные меры наказания помогит избежать допинговых нарушений в будущем" - заявил министр культуры Тынис Лукас.
По предложенному законопроекту ответственность за допинговые нарушения будет либо в виде денежного штрафа, либо в виде потери свободы на срок до двух лет.
Законопроект также упорядочит систему оплаты труда спортсменов, в котором главный акцент будет сосредоточен на заключении спортсменами рабочих договоров, которые бы предоставляли спортсменам все необходимые соцгарантии. Также будет установлен максимальный размер спортивной стипендии и будут представлены исключения в Законе о трудовом договоре, направленные на поддержку спортсменов.