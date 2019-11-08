Пт, 8.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт

Банк Coop подал заявление о выводе акций на биржу

Открытие банка Coop в Пярну.

ФОТО: Mailiis Ollino

В пятницу, 8 ноября, Coop Pank AS подал Таллиннской бирже Nasdaq заявление о включении акций в основной список биржи.

Биржа в ходе производства отдельно сообщит о решениях, принятых котировочной и надзорной комиссией.

В начале июня совет банка Coop дал правлению задание приступить к подготовке публичной торговли акциями на Таллиннской бирже.

Основанный на эстонском капитале Coop Pank - один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Мажоритарный владелец банка - торговая сеть Coop Eesti, в которой состоит 330 магазинов.

В третьем квартале этого года прибыль банка составила 1,52 млн евро, что на 31 процент больше в годовом сравнении.

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