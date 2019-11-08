Банк Coop подал заявление о выводе акций на биржу

В пятницу, 8 ноября, Coop Pank AS подал Таллиннской бирже Nasdaq заявление о включении акций в основной список биржи.
Биржа в ходе производства отдельно сообщит о решениях, принятых котировочной и надзорной комиссией.
В начале июня совет банка Coop дал правлению задание приступить к подготовке публичной торговли акциями на Таллиннской бирже.
Основанный на эстонском капитале Coop Pank - один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Мажоритарный владелец банка - торговая сеть Coop Eesti, в которой состоит 330 магазинов.
В третьем квартале этого года прибыль банка составила 1,52 млн евро, что на 31 процент больше в годовом сравнении.