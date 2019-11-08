Штрафы и задержание машин: в России ужесточат контроль за иностранцами на дорогах

МВД РФ подготовило проект дорожной карты для обеспечения неотвратимости наказания иностранных граждан, нарушающих ПДД. Документ, обзор которого приводит газета "Коммерсант", включает предложения Минтранса, Минфина, Федеральной таможенной службы (ФТС), правительства Москвы, Российского союза автостраховщиков (РСА). Проект был направлен на утверждение вице-премьеру Максиму Акимову, передает Newsru.
В настоящее время в России фактически нет системы наказания водителей машин с иностранными номерами. Так, в Москве, где около 95% нарушений на дороге фиксируют камеры, штрафные постановления удается выносить лишь в отношении 1% владельцев авто с иностранными номерами (в 99% случаев для этого не хватает данных). Чаще всего в Москве нарушают ПДД водители машин из Белоруссии, Украины, Молдавии и Армении.
Разработанный по поручению Акимова план гласит, что к середине декабря МВД, Минтранс, ФТС и РСА определят и утвердят перечень сведений о владельцах машин с иностранными номерами (включая данные полисов ОСАГО и "гринкарт"), необходимых для эффективной работы ГИБДД. Минтранс, МВД и ФТС должны организовать передачу данных о пересекающих госграницу транспортных средствах. Для этого в пунктах пропуска установят камеры, которые будут считывать номера машин и передавать данные в информационную систему ФТС, а оттуда – в полицию. К 1 февраля 2020 года Минэкономики, МВД, Минтранс и другие ведомства должны наладить обмен данными между странами ЕврАзЭС о временно ввезенных транспортных средствах.
В проекте также говорится, что Минтранс и МВД должны разработать поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), обязывающие иностранных граждан платить штрафы и разрешающие задерживать машины за неуплату. В Минтрансе сообщили, что подготовили поправки, наделяющие Ространснадзор правом при выезде машины из страны проверить наличие штрафов и, если они не оплачены, задержать транспортное средство, поставив на колеса блокираторы. На подступах к границам со странами ЕврАзЭС к 1 февраля 2020 года должны появиться камеры для фиксации номеров, а рядом организуют стоянки и установят платежные терминалы. Такие же стоянки с терминалами должны быть созданы перед пограничными пунктами пропуска.
По данным издания, Минтранс и ФТС пока не хотят проверять штрафы у физлиц на частных авто (ведомства предлагают ограничиться проверками транспортных средств, принадлежащих юрлицам-перевозчикам), но в МВД настаивают на обязательности проверок частных машин.
По мнению управляющего директора АО Электронный паспорт Бориса Ионова, наладить необходимый информационный обмен между странами ЕврАзЭС будет сложно.
"Попытки предпринимаются не первый год. В 2017 году между МВД России и Белоруссии заключено соответствующее соглашение, но дальше дело не продвинулось. В рамках создания системы электронных паспортов мы столкнулись с тем, что внутренняя инфраструктура Белоруссии не готова к сбору данных об автомобилях, а уже тем более к передаче их другой стране. Такая же ситуация сейчас и в Киргизии. Можно создать единую информационную систему на базе электронных паспортов, куда будут стекаться все данные, в том числе об уплаченных штрафах, но пока что участники процесса к этому не готовы", – рассказал Ионов.