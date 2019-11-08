Штрафы и задержание машин: в России ужесточат контроль за иностранцами на дорогах

В настоящее время в России фактически нет системы наказания водителей машин с иностранными номерами. Так, в Москве, где около 95% нарушений на дороге фиксируют камеры, штрафные постановления удается выносить лишь в отношении 1% владельцев авто с иностранными номерами (в 99% случаев для этого не хватает данных). Чаще всего в Москве нарушают ПДД водители машин из Белоруссии, Украины, Молдавии и Армении.

Разработанный по поручению Акимова план гласит, что к середине декабря МВД, Минтранс, ФТС и РСА определят и утвердят перечень сведений о владельцах машин с иностранными номерами (включая данные полисов ОСАГО и "гринкарт"), необходимых для эффективной работы ГИБДД. Минтранс, МВД и ФТС должны организовать передачу данных о пересекающих госграницу транспортных средствах. Для этого в пунктах пропуска установят камеры, которые будут считывать номера машин и передавать данные в информационную систему ФТС, а оттуда – в полицию. К 1 февраля 2020 года Минэкономики, МВД, Минтранс и другие ведомства должны наладить обмен данными между странами ЕврАзЭС о временно ввезенных транспортных средствах.

В проекте также говорится, что Минтранс и МВД должны разработать поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), обязывающие иностранных граждан платить штрафы и разрешающие задерживать машины за неуплату. В Минтрансе сообщили, что подготовили поправки, наделяющие Ространснадзор правом при выезде машины из страны проверить наличие штрафов и, если они не оплачены, задержать транспортное средство, поставив на колеса блокираторы. На подступах к границам со странами ЕврАзЭС к 1 февраля 2020 года должны появиться камеры для фиксации номеров, а рядом организуют стоянки и установят платежные терминалы. Такие же стоянки с терминалами должны быть созданы перед пограничными пунктами пропуска.

По данным издания, Минтранс и ФТС пока не хотят проверять штрафы у физлиц на частных авто (ведомства предлагают ограничиться проверками транспортных средств, принадлежащих юрлицам-перевозчикам), но в МВД настаивают на обязательности проверок частных машин.

По мнению управляющего директора АО Электронный паспорт Бориса Ионова, наладить необходимый информационный обмен между странами ЕврАзЭС будет сложно.