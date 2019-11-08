Хорошая новость: есть комната, в которую не забираются квартирные воры

По словам «экспертов», не стоит хранить ценные вещи в ящиках шкафов в гостиной, потому что именно туда в первую очередь прокрадываются квартирные воры.

Однако местом, куда не суют свои носы домушники, обычно являются детские, поэтому многие люди с криминальным прошлым рекомендуют хранить драгоценности именно там. Детские комнаты - священные места для многих злоумышленников, пишет irismirror.ie.