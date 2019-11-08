Пт, 8.11.2019
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  • Хорошая новость: есть комната, в которую не забираются квартирные воры

Хорошая новость: есть комната, в которую не забираются квартирные воры

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ФОТО: Shutterstock

Воры-домушники действуют по понятиям и обходят стороной одно-единственное помещение в доме, пишет Postimees

По словам «экспертов», не стоит хранить ценные вещи в ящиках шкафов в гостиной, потому что именно туда в первую очередь прокрадываются квартирные воры.

Однако местом, куда не суют свои носы домушники, обычно являются детские, поэтому многие люди с криминальным прошлым рекомендуют хранить драгоценности именно там. Детские комнаты - священные места для многих злоумышленников, пишет irismirror.ie.

В детских обычно достаточно много игрушек, коробок и коробочек, чтобы спрятать там ценные вещи или ключи. Чем необычнее тайник, тем лучше.

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