Сб, 9.11.2019
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  • Видео: на шоссе Таллинн-Тарту нетрезвый водитель совершил ДТП

Видео: на шоссе Таллинн-Тарту нетрезвый водитель совершил ДТП
Скорая помощь доставила молодую девушку в больницу

ДТП в волости Канепи.

ФОТО: Postimehe lugeja

В пятницу, 8 ноября, в 20.09 на шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП, в котором пострадал один человек. 

Вчера вечером в Пыльвамаа в волости Канепи на 216-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру 26-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Chrysler врезался в объезжавший его автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого была 42-летняя женщина, сообщает Департамент полиции и погранохраны. 

После столкновения Volkswagen остался стоять посреди дороги, а Chrysler отбросило на встречную полосу.

Скорая помощь доставила 22-летнюю пассажирку Chrysler в Клинику Тартуского университета.

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