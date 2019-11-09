Видео: на шоссе Таллинн-Тарту нетрезвый водитель совершил ДТП

Вчера вечером в Пыльвамаа в волости Канепи на 216-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру 26-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Chrysler врезался в объезжавший его автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого была 42-летняя женщина, сообщает Департамент полиции и погранохраны.