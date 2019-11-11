Фото: обычный дом, а квартира - неожиданная

Двухкомнатная квартира площадью 54,2 квадратных метра поражает пестротой и эклектичностью своих интерьеров. Здесь все пространство заполнено картинами разных размеров, а также коврами и ковриками. В дизайне помещений прослеживается английский стиль, но он претерпел грандиозные изменения.

ФОТО: city24.ee

Квартира находится в построенном в 1991 году панельном доме, в нескольких метрах от мызного комплекса Ууэмыйза.

ФОТО: city24.ee

В квартире есть просторный балкон, на который можно выйти из кухни. Несмотря на небольшую по площади ванную, в ней оборудована паровая баня. Вода нагревается электробойлером.

ФОТО: city24.ee

К квартире также относится находящийся за домом гаражный бокс. Рядом детская площадка, детский сад и школа. В доме работает активное товарищество.

ФОТО: city24.ee

Коммунальные платежи вполне разумны: летом - 60 евро, зимой - 120 евро. Квартира стоит 46 000 евро.

ФОТО: city24.ee