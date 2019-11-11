Партия реформ решила инициировать вотум недоверия министру Марту Ярвику

"На выходных выяснилось несколько новых обстоятельств, по которым министр Ярвик не может продолжать работу на этом посту. При этом Март и Мартин Хельме подтвердили, что у министра сельской жизни нет причин подавать в отставку. В связи с этим Рийгикогу должен в скором времени выразить ему недоверие", - сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.