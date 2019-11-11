Партия реформ решила инициировать вотум недоверия министру Марту Ярвику

На состоявшемся сегодня собрании парламентской фракции Партия реформ решила, что составит текст заявления о вотуме недоверия министру сельской жизни Марту Ярвику (EKRE) и начнет сбор подписей в поддержку этого заявления, пишет Rus.ERR.
"На выходных выяснилось несколько новых обстоятельств, по которым министр Ярвик не может продолжать работу на этом посту. При этом Март и Мартин Хельме подтвердили, что у министра сельской жизни нет причин подавать в отставку. В связи с этим Рийгикогу должен в скором времени выразить ему недоверие", - сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.
По ее словам, причин для отставки Ярвика достаточно: "Есть серьезное подозрение, что министр действовал в интересах клиента своего советника, неоднократно лгал общественности, оказывал давление на независимых чиновников и ведомства".