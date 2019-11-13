Рейтинги: поддержка Партии реформ превысила 35 процентов

Партия реформ довольно давно закрепилась на первом месте рейтинга. Отрыв от ближайшего конкурента по-прежнему превышает десять процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно опросам, проведенным в период с 15 октября по 11 ноября, за реформистов сейчас готовы проголосовать 35,3% избирателей.
На второй строчке расположилась Центристская партия (23,3%). Это лучший показатель партии со времен парламентских выборов.
Консервативную народную партию поддерживают 16,7%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (8,1%). "Отечество" поддерживает 6,2% респондентов. За партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 4,6 процентов респондентов.
Правящую коалицию поддерживает 46,2 процента, а оппозицию 43,4% опрошенных.