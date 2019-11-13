Рейтинги: поддержка Партии реформ превысила 35 процентов

Партия реформ довольно давно закрепилась на первом месте рейтинга. Отрыв от ближайшего конкурента по-прежнему превышает десять процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.