Мадизе описала Певкуру проверку непредвзятости прокуратуры

Певкур попросил канцлера права в пределах своих полномочий оценить, могут ли быть основания у обвинений прокуратуры в политической предвзятости, и попросил пояснить, как эффективно проверять состоятельность подобных обвинений.

Мадизе отметила в своем ответе, что суд, прокуратура и все остальные госучреждения должны быть независимыми, профессиональными и честными и руководствоваться законом.

«Если выяснится, что правоохранительные органы выполняют не закон, а политические указания, правовое государство в опасности. Такое обвинение должно быть основано на весомых и конкретных основаниях. Состоятельность любого подозрения такого рода должна проверяться», - сказала она.