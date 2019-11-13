Мадизе описала Певкуру проверку непредвзятости прокуратуры

Канцлер юстиции Юлле Мадизе, отвечая на запрос от члена реформистской фракции Рийгикогу Ханно Певкура, пояснила, как проходит проверка независимости прокуратуры, и подчеркнула, что в ней нет места политическому воздействию.
Певкур попросил канцлера права в пределах своих полномочий оценить, могут ли быть основания у обвинений прокуратуры в политической предвзятости, и попросил пояснить, как эффективно проверять состоятельность подобных обвинений.
Мадизе отметила в своем ответе, что суд, прокуратура и все остальные госучреждения должны быть независимыми, профессиональными и честными и руководствоваться законом.
«Если выяснится, что правоохранительные органы выполняют не закон, а политические указания, правовое государство в опасности. Такое обвинение должно быть основано на весомых и конкретных основаниях. Состоятельность любого подозрения такого рода должна проверяться», - сказала она.
В своем ответе Мадизе перечислила необходимые для проверки шаги и заверила, что у правоохранительных органов Эстонии имеются требуемые гарантии непредвзятости.