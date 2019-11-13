Ср, 13.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Автобус столкнулся с грузовиком: в Словакии в результате ДТП погибли 13 человек

Автобус столкнулся с грузовиком: в Словакии в результате ДТП погибли 13 человек

Фото с места события, Словакия.

ФОТО: Lukas Grinaj/AP

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 20 пострадали в результате автомобильной аварии на западе Словакии в среду, сообщает словацкое телевидение.

Фото с места события, Словакия.

ФОТО: HaZZ-Presidium of Fire and Rescue Corps/AP

"Я могу подтвердить, что 13 человек погибли и 20 пострадали в катастрофе близ населенного пункта Нитранске Хрнчаровце (в районе города Нитры), автобус столкнулся с грузовиком", - сообщила журналистам представитель противопожарной и спасательной службы Словакии Зузанна Фаркашова.

Это ДТП называют одним из самых страшных за многие годы в Словакии.

По данным словацких СМИ, в связи с трагическим происшествием глава правительства страны Петр Пеллегрини прервал зарубежную поездку и выехал на место происшествия.

Кроме него, на место ДТП выехали министр транспорта Словакии Рихард Юриш, в также глава МВД Словакии Андреа Колавска.

На месте ДТП работают 30 сотрудников спасательных служб, психологи, прибыли два спасательных вертолета. Одной из причин ДТП называют плохие погодные условия, поскольку в стране сегодня был сильный дождь. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ