Автобус столкнулся с грузовиком: в Словакии в результате ДТП погибли 13 человек

Фото с места события, Словакия. ФОТО: HaZZ-Presidium of Fire and Rescue Corps/AP

"Я могу подтвердить, что 13 человек погибли и 20 пострадали в катастрофе близ населенного пункта Нитранске Хрнчаровце (в районе города Нитры), автобус столкнулся с грузовиком", - сообщила журналистам представитель противопожарной и спасательной службы Словакии Зузанна Фаркашова.

Это ДТП называют одним из самых страшных за многие годы в Словакии.

По данным словацких СМИ, в связи с трагическим происшествием глава правительства страны Петр Пеллегрини прервал зарубежную поездку и выехал на место происшествия.

Кроме него, на место ДТП выехали министр транспорта Словакии Рихард Юриш, в также глава МВД Словакии Андреа Колавска.

Officials: At Least 13 Dead In Slovakia Bus Crash Near City Of Nitra https://t.co/O20TViajrN — VosIzNeias (@VINNews) November 13, 2019