В Ида-Вирумаа пропал 63-летний Анатолий. Полиция просит помощи в его поисках

Вчера вечером в полицию сообщили о том, что Анатолий, днем отправившийся на болото Кассисааре, не вернулся домой вовремя. Анатолий оставил свой мобильный телефон дома. Полиция немедленно начала искать мужчину в этом районе и привлекла к поискам полицейских собак и вертолет, но к полуночи найти его так и не удалось, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Сегодня утром поиски Анатолия в Кассисааре будут продолжены, также с привлечением полицейского вертолета, дрона и поисковых собак. Полиция кроме того обратилась за помощью к волонтерам.

По словам родственников, рост Анатолия - около 177 сантиметров, телосложение среднее. Отправляясь за ягодами, он был одет в лесную одежду желтого цвета.