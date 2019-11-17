В Ида-Вирумаа пропал 63-летний Анатолий. Полиция просит помощи в его поисках

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 63-летнего Анатолия, который вчера днем в Алутагузе Ида-Вируского уезда отправился на болото Кассисааре за клюквой.
Вчера вечером в полицию сообщили о том, что Анатолий, днем отправившийся на болото Кассисааре, не вернулся домой вовремя. Анатолий оставил свой мобильный телефон дома. Полиция немедленно начала искать мужчину в этом районе и привлекла к поискам полицейских собак и вертолет, но к полуночи найти его так и не удалось, сообщил Департамент полиции и погранохраны.
Сегодня утром поиски Анатолия в Кассисааре будут продолжены, также с привлечением полицейского вертолета, дрона и поисковых собак. Полиция кроме того обратилась за помощью к волонтерам.
По словам родственников, рост Анатолия - около 177 сантиметров, телосложение среднее. Отправляясь за ягодами, он был одет в лесную одежду желтого цвета.
Всех, кто видел Анатолия, или знает, где он находится, просят сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.