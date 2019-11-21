Судя по объявлению, предлагается купить самую ужасную квартиру в Эстонии

«Вы думали, что видели и испытали в своей жизни все? Уже открыли кошелек и готовы расстаться с деньгами? Тогда это место для вас! - начинает продавец квартиры в поселке Ыйсу Вильяндиского уезда. - То, что может быть сломано – сломано. То, что может протечь – протекло. То, что может быть разрушено – разрушено. Исключение подтверждает правило – кое-что еще работает...»

Далее продавец заявляет, что в случае дождя в гостиной можно принимать душ. В это время электропроводка шипит внутри стены и дает мягкий свет. Только что покрасившие стены соседи тоже довольны: у них есть возможность плавать прямо в своих квартирах.

«Если вы не видели, как струи дождя текут в комнату из закрытого окна, теперь у вас будет возможность лицезреть это чудо! Окна закрыты, но вода стекает с подоконника и бежит по полу! – читаем в описании квартиры. - Хотите увидеть, какими большими могут быть глаза страхового агента? Постарайтесь застраховать это жилье и пригласите представителя страховой компании в гости, вы увидите его лицо и насладитесь могильной тишиной, потому что страховой агент потеряет дар речи быстрее, чем вы можете себе представить».

Возможности общественного транспорта в Ыйсу описаны в том же духе. В общем, выставленная на продажу квартира может претендовать на звание самого ужасного жилища в Эстонии. Однако слова явно противоречат фотографиям, на которых видно, что это обычная, чистая, отремонтированная квартира. Как вам такой рекламный ход?