Вт, 26.11.2019
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На виадуке в Нарве произошла авария с участием шести машин
Осторожно, "черный лед"

Около восьми утра в Нарве, на кренгольмском виадуке произошла авария, в которой участвовали шесть машин. Для движения была открыта только одна полоса со стороны центра города.

Ночью в городе начался ледяной дождь, и к утреннему часу пик дороги стали очень скользкими.

Повреждения автомобилей, попавших в аварию, незначительные. Водители и пассажиры после аварии осматривали свои машины вместе с полицейскими. Одна из пассажирок такси, попавшего в аварию, рассказала:

"Когда мы приехали, здесь уже была авария. Нас как закрутило-завертело. Теперь щека болит, грудь болит. Пойду дальше на работу, там посмотрю, надо ли обращаться к врачу".

Свидетели также сообщали в Фейсбуке об аварии на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Раху.

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