На виадуке в Нарве произошла авария с участием шести машин
Около восьми утра в Нарве, на кренгольмском виадуке произошла авария, в которой участвовали шесть машин. Для движения была открыта только одна полоса со стороны центра города.
Ночью в городе начался ледяной дождь, и к утреннему часу пик дороги стали очень скользкими.
Повреждения автомобилей, попавших в аварию, незначительные. Водители и пассажиры после аварии осматривали свои машины вместе с полицейскими. Одна из пассажирок такси, попавшего в аварию, рассказала:
"Когда мы приехали, здесь уже была авария. Нас как закрутило-завертело. Теперь щека болит, грудь болит. Пойду дальше на работу, там посмотрю, надо ли обращаться к врачу".
Свидетели также сообщали в Фейсбуке об аварии на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Раху.