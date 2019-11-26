На виадуке в Нарве произошла авария с участием шести машин

Ночью в городе начался ледяной дождь, и к утреннему часу пик дороги стали очень скользкими.

Повреждения автомобилей, попавших в аварию, незначительные. Водители и пассажиры после аварии осматривали свои машины вместе с полицейскими. Одна из пассажирок такси, попавшего в аварию, рассказала:

"Когда мы приехали, здесь уже была авария. Нас как закрутило-завертело. Теперь щека болит, грудь болит. Пойду дальше на работу, там посмотрю, надо ли обращаться к врачу".