Фото: продается квартира в одном из наимоднейших районов Таллинна

Квартира находится в доме, который называется Katla Мaja - Котельная и представляет собой образчик современного индустриального cтиля, пишет Kodustill.
Трехкомнатная квартира площадью 73,6 квадратных метров с удачной планировкой находится в доме постройки 2018 года и удовлетворяет самым взыскательным требованиям. Дом находится рядом с Котлом культуры и другими интересными достопримечательностями.
Самое примечательное в квартире - огромные окна. Квартира выдержана в скандинавском стиле и состоит из гостиной, двух спален, кухни, бани и санузла.
Более подробная информация находится на странице портала недвижимости KV.EE.