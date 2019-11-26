Вт, 26.11.2019
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  • Фото: продается квартира в одном из наимоднейших районов Таллинна

Фото: продается квартира в одном из наимоднейших районов Таллинна

ФОТО: KV.EE

Квартира находится в доме, который называется Katla Мaja - Котельная и представляет собой образчик современного индустриального cтиля, пишет Kodustill.  

Трехкомнатная квартира площадью 73,6 квадратных метров с удачной планировкой находится в доме постройки 2018 года и удовлетворяет самым взыскательным требованиям. Дом находится рядом с Котлом культуры и другими интересными достопримечательностями. 

ФОТО: KV.EE

Самое примечательное в квартире - огромные окна. Квартира выдержана в скандинавском стиле и состоит из гостиной, двух спален, кухни, бани и санузла. 

ФОТО: KV.EE

Более подробная информация находится на странице портала недвижимости KV.EE.

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