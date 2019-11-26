Больше половины молодых россиян мечтают эмигрировать, это рекорд за десять лет

Постепенный рост эмиграционных настроений среди молодежи продолжается с 2014 года, отмечает «Левада-Центр» в своем исследовании. Сентябрьский опрос показал, что об эмиграции также задумывается больше россиян среднего возраста (30% 25-39-летних, 19% респондентов в возрасте 40-54 лет) и состоятельных людей (28%, в среднем по стране 21%). Чаще о желании уехать заявляют также респонденты с высшим образованием (26%).

Основная причина, которая заставляет задуматься об эмиграции респондентов всех возрастов, - желание обеспечить детям достойное будущее (ее называли 45% желающих уехать). На втором месте - экономическая обстановка в России (40%), на третьем - высокое качество медобслуживания за рубежом (35%) и политическая ситуация в РФ (33%). 28% считают, что за рубежом больше возможностей для карьерного роста.

Согласно опросу, больше половины потенциальных эмигрантов (56%) считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. Среди не задумывающихся об эмиграции таких 36%. Желающие уехать отмечают, что в последнее время все чаще испытывают растерянность и стыд за происходящее в России. При этом они 39% готовы участвовать в общественной и политической жизни страны, а 33% - в протестных акциях.

«Молодые люди не воспринимают предлагаемую государством модель развития страны - и при этом их жизнь не так устоялась, как у более старшего поколения. Они ориентируются на глобальные каналы передачи информации, чаще находятся в трансграничном языковом и культурном пространстве», - объяснил The Bell социолог «Левада-Центра» Степан Гончаров. В основном молодые люди рассматривают возможность уехать за рубеж на учебу и попробовать там остаться.

Гончаров отметил, что после присоединения Крыма в 2014 году показатели удовлетворенности властью среди молодежи пошли на спад. Молодые россияне перестали смотреть телевизор с его госпропагандой: если в 2016 году около 75% узнавали новости из ТВ, то в марте - только 42%. Зато резко выросла популярность соцсетей: с 40% до 64%.

Исследование американской службы соцопросов Gallup показало, что в 2018 году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать при возможности, и больше всего этого хочет молодежь. За более чем 10 лет число потенциальных эмигрантов ни разу не доходило до таких рекордных значений. ООН прогнозировала, что к 2050 году численность граждан России сократится на 8%, и эмигрантские настроения в обществе могут увеличить убыль населения.