Вт, 26.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Эстония, Литва, Швеция и Украина осуждают действия РФ и поддерживают Киев
3

Эстония, Литва, Швеция и Украина осуждают действия РФ и поддерживают Киев

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Украины и Швеции обнародовали в Таллинне совместное заявление с осуждением действий России в Украине и поддерживающее евроинтеграционные устремления Киева.

"Министры обязались поддерживать усилия Украины по превращению в процветающего члена Европейской демократии, а также в формате Восточного партнерства Евросоюза", – говорится в сообщении МИД Литвы. 

"В заявлении акцентируется необходимость разрешения военного конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений, строго осуждается агрессия России, нарушающая территориальную целостность Украины", – говорится в  сообщении.

Киев вновь повернулся к Западу в 2014-ом году, когда после массовых протестов из страны был вынужден бежать пророссийский президент Виктор Янукович, отказавшийся подписать договор об ассоциативном членстве Украины в ЕС.

Вскоре после этого Россия аннексировала Крымский полуостров Украины и начала поддерживать сепаратистов в восточной части страны. 

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Таллинне также участвовал в первых неформальных консультациях министерств иностранных дел Литвы и Эстонии.

Подобные  консультации уже несколько лет регулярно ведутся между ведомствами Литвы и Латвии, реализующими внешнюю политику.

Читать также

Актуально

Эстония

Читать также

НАВЕРХ