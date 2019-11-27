Чехия обвинила Россию и Китай в агрессивном шпионаже: наибольшей угрозой считают пророссийских дезинформаторов

"На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерации и Китайской народной республики", - сказано в документе.

BIS отмечает, что российская и китайская разведывательная деятельность распространялась на области политики, дипломатии, экономики и информационной войны. В случае с Россией характерны и нетрадиционные (так называемые гибридные операции, которые направлены на НАТО и ее государства-члены, включая Чехию. По мнению ведомства, российская разведка видит в НАТО и ее членах главную военную угрозу своей безопасности и намерена манипулировать процессами принятия решений и лицами, ответственными за принятие решений, чтобы побудить контрагента к самоуничижению.

В документе, в частности, приводится пример о том, что российская ФСБ в начале 2018 года пыталась построить телекоммуникационную инфраструктуру на территории Чехии. Ее, по данным спецслужб Чехии, планировалось использовать в рамках более крупной системы для проведения секретных киберопераций.

Директор Национального центра кибернетических операций Чехии Камил Тихий сообщил "Чешскому Радио", что атаки хакеров направлены на похищение секретной информации или непосредственно нанесение ущерба конкретной структуре. По его словам, военная разведка расследует несколько дел, связанных с атаками хакеров. Подробностей он не привел, но в отчете чешской BIS упоминается об атаке на МИД Чехии в 2016 году.

Наибольшей угрозой конституционному строю Чехии спецслужбы страны считают пророссийских активистов, распространяющих дезинформацию. В докладе говорится, что такие частные лица и партии в последние годы наиболее интенсивно и систематически агитировали против нынешней политической системы Чехии, а также против ее членства в ЕС и НАТО.

Контрразведчики полагают, что дезинформация, распространяемая в Чехии в интересах России, исходит от различных националистических и популистских течений, в том числе настроенных против притока иммигрантов в эту страну, передает "Интерфакс". В России на обвинения пока не ответили.

Целями китайской разведки BIS считает чешское академическое сообщество, службы безопасности и гражданскую администрацию, где китайские спецслужбы пытаются вербовать агентуру. В прошлом докладе BIS говорилось, что Москва и Пекин якобы придерживались цели подорвать единство ЕС при помощи Чехии.

В октябре руководитель BIS Михаил Коуделка заявил, что его ведомство и чешская полиция полностью разгромили и обезглавили деятельность российской шпионской сети, которая действовала через посольство РФ в Праге. По словам Коуделки, сеть была создана людьми, связанными с ФСБ, и финансируемыми из России и российского посольства. В российском посольстве отрицают причастность к работе шпионской сети.