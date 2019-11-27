17-летняя эстонка установила мировой рекорд

На международном турнире по стрельбе из лука в Люксембурге 17-летняя Меэри-Марита Паас завоевала пятое место, а также установила мировой рекорд для кадетов, передает Postimees.
Прежний мировой рекорд для кадетов равнялся 148 баллам из 150 возможных и был установлен в 2018 году итальянкой Элизой Ронери. Паас показала в 1/16 финала результат в 149 баллов из 150 возможных и теперь именно ей принадлежит мировой рекорд среди кадетов.
Кроме Паас в Люксембурге юниорский рекорд Эстонии установил Робин Яатма, набрав 592 очка, которые принесли ему 17-е место среди 129 участников.