17-летняя эстонка установила мировой рекорд

Прежний мировой рекорд для кадетов равнялся 148 баллам из 150 возможных и был установлен в 2018 году итальянкой Элизой Ронери. Паас показала в 1/16 финала результат в 149 баллов из 150 возможных и теперь именно ей принадлежит мировой рекорд среди кадетов.