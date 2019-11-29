Школьники стали все чаще регистрировать ученические фирмы: они создают продукты и продают их даже на экспорт

Ставшая 4000-й ученическая фирма SÕNG из тартуской Гимназии Кристьяна Яака Петерсона производит настольную игру, суть которой заключается в том, чтобы составить из букв на игральных фишках как можно больше слов. Игра призвана способствовать развитию словарного запаса игроков.

Директор JA Eesti Керсти Лоор очень рада, что с 1992 года, когда была создана первая в Эстонии ученическая фирма, и сама область, и молодежь заметно шагнули вперед. «В начале 90-х многие ученические фирмы занимались преимущественно краткосрочными проектами. Теперь же молодые люди изобретают принципиально новые продукты, занимаются разработкой дизайна, продают свою продукцию за рубеж, следуют принципам заботы об экологии. 27 лет назад, конечно, первые ученические фирмы работали по другой программе – тогда срок существования фирмы ограничивался парой месяцев и в ее создании принимал участие весь класс», – рассказала Лоор. Согласно актуальной программе, ученическая фирма работает не менее одного учебного года и, как правило, состоит из трех-пяти человек.

Лоор добавила, что, хотя школьники уже успели создать в этом году немало ученических фирм, наверняка это еще не предел. Особенно активно торговля продукцией и услугами ученических фирм идет в преддверии Рождества. В этом году среди молодых предпринимателей популярны принципы вторичного использования и экологичности, но также распространено производство аксессуаров и одежды.

«В этом году мы зарегистрировали уже 280 фирм, но многие команды еще находятся на организационной стадии. Поскольку в этом году к программе ученических фирм присоединилось больше школ, мы ожидаем рекорда и уверены, что в этом учебном году будет создано более 400 ученических фирм», – прокомментировала директор Junior Achievement Eesti.

«Мы невероятно рады, что все больше учителей и директоров увлекается обучением предпринимательству. И, конечно же, не может не радовать, что инициатива не оставляет равнодушными и самих школьников, ведь полученные навыки пригодятся им в любой сфере», – отметила Керсти Лоор, добавив, что среди основателей ученических фирм встречаются и известные имена. Например, Келли Сильдару, предприятие которой производит из повторно использованных материалов резинки для волос. Ученическая фирма есть и у ютубера Марии Раннавяли.

Среди учащихся по-прежнему популярны аксессуары и одежда, к которым добавляют интересные штрихи или даже изобретают в этой связи что-то новое. «Например, предлагают ремень для брюк с магнитной застежкой, деревянную театральную сумочку, велосипедную динамо-машину, которую можно использовать для зарядки аккумуляторного банка или мобильного телефона, многоразовые ватные диски, биоразлагаемую жвачку и много другое», - перечислила Лоор.

Многие ученические фирмы также предлагают услуги: услугу посредничества при приобретении остатков производства, уход за собаками, помощь в обучении, приложение с картами, где собраны мероприятия для молодых людей и т.п.

«Вроде бы просто, но нам кажется гениальной идея одной ученической фирмы создать сайт, объединяющий продукцию всех ученических фирм. Вскоре начнутся ярмарки ученических фирм, но единый сайт, где можно найти все услуги и товары, будет весьма полезен», - добавила Лоор.

Очередная ярмарка ученических фирм состоится уже в эту субботу в Вярска, а затем каждые выходные в декабре ярмарки будут проходить в разных местах по всей Эстонии.