Сильный ветер оставил уже сотни домохозяйств без электричества

По номеру аварийной службы Elektrilevi сообщили, что штормовой ветер стал причиной неисправностей высоковольтных линий. В 20.55 электричества не было у более чем 660 клиентов в Ляэне-Харью и Харку.

В Вильяндимаа снабжение электроэгнергией прервано у 40 клиентов, а в Тартумаа - у трех.

Метеослужба предупредила, что с этого вечера с островов надвигается похолодание, сопровождаемое дождем и мокрым снегом. На побережьях Хийумаа, Сааремаа, Харьюмаа и Ляэнемаа северо-западный ветер усиливается порывами до 21 м/с.