Пт, 29.11.2019
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Сильный ветер оставил уже сотни домохозяйств без электричества

Purunenud elektriliinid.

ФОТО: Toomas Huik

В Харьюмаа и некоторых других регионах сотни клиентов Elektrilevi в остаются в данный момент без электричества из-за сильного ветра.

По номеру аварийной службы Elektrilevi сообщили, что штормовой ветер стал причиной неисправностей высоковольтных линий. В 20.55 электричества не было у более чем 660 клиентов в Ляэне-Харью и Харку. 

В Вильяндимаа снабжение электроэгнергией прервано у 40 клиентов, а в Тартумаа - у трех.

Метеослужба предупредила, что с этого вечера с островов надвигается похолодание, сопровождаемое дождем и мокрым снегом. На побережьях Хийумаа, Сааремаа, Харьюмаа и Ляэнемаа северо-западный ветер усиливается порывами до 21 м/с.

Информацию об отключениях электроэнергии можно найти здесь.

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