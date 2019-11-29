Сильный ветер оставил уже сотни домохозяйств без электричества

В Харьюмаа и некоторых других регионах сотни клиентов Elektrilevi в остаются в данный момент без электричества из-за сильного ветра.
По номеру аварийной службы Elektrilevi сообщили, что штормовой ветер стал причиной неисправностей высоковольтных линий. В 20.55 электричества не было у более чем 660 клиентов в Ляэне-Харью и Харку.
В Вильяндимаа снабжение электроэгнергией прервано у 40 клиентов, а в Тартумаа - у трех.
Метеослужба предупредила, что с этого вечера с островов надвигается похолодание, сопровождаемое дождем и мокрым снегом. На побережьях Хийумаа, Сааремаа, Харьюмаа и Ляэнемаа северо-западный ветер усиливается порывами до 21 м/с.
Информацию об отключениях электроэнергии можно найти здесь.