Сб, 30.11.2019
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  • Сбил человека и уехал: в Таллинне полиция ищет водителя Toyota и очевидцев ДТП

Сбил человека и уехал: в Таллинне полиция ищет водителя Toyota и очевидцев ДТП

Скорая помощь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Вчера вечером в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход, а виновник аварии скрылся с места, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

В пятницу, 29 ноября, в 16:06 в Таллинне возле дома на Эхитаяте-теэ, 115, по предварительным данным, переходившая дорогу со стороны дома на Эхитаяте-теэ, 107 в сторону Эхитаяте-теэ, 115 по пешеходному переходу 44-летняя женщина была сбита двигавшимся по Ярвекальда-теэ в сторону Ыйсмяэ автомобилем Toyota. Водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Toyota была темного цвета, регистрационный номер начинается на 224. Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по номеру 612 3000 или написать письмо на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

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