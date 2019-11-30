Сбил человека и уехал: в Таллинне полиция ищет водителя Toyota и очевидцев ДТП

В пятницу, 29 ноября, в 16:06 в Таллинне возле дома на Эхитаяте-теэ, 115, по предварительным данным, переходившая дорогу со стороны дома на Эхитаяте-теэ, 107 в сторону Эхитаяте-теэ, 115 по пешеходному переходу 44-летняя женщина была сбита двигавшимся по Ярвекальда-теэ в сторону Ыйсмяэ автомобилем Toyota. Водитель скрылся с места происшествия.