Грязное богатство: пойдет ли Эстония наперекор ЕС?

Глава Eesti Energia Хандо Суттер пообещал 15 тысяч новых рабочих мест и миллионы евро налогов в государственную казну. Лоббисты даже нашли способ примирить новый проект с климатическими требованиями: отказ от сланцевых электростанций и переход на более экологичное производство сланцевого масла позволил бы Эстонии снизить выбросы СО2 на 40%.

Эксперт Райво Варе согласен с тем, что новый завод позволит переключиться с примитивной технологии на более развитую, в том числе с точки зрения добавочной стоимости, и обеспечить "мягкую посадку" в регионе, который был нацелен на сланцевую энергетику. Но все же это не позволит задействовать всех людей, которые могут лишиться работы. Для этого необходимы инвестиции в развитие самого региона: "В любом случае нужно подстегнуть развитие других отраслей для того, чтобы они могли абсорбировать часть освобождающейся рабочей силы", - отмечает экономист Варе.

СО2 на экспорт

Что касается уменьшения выбросов в атмосферу, то это не совсем так: загрязнение снизится только в Эстонии, так как масло будут экспортировать и сжигать за рубежом, соответственно там эмиссия СО2 возрастет.

"В глобальном смысле это ничего не изменит, разве что углекислый газ, который выделится при сжигании масла, попадет в атмосферу не в Эстонии, а в какой-то другой стране", - говорит эксперт по климату из Фонда природы Эстонии Пирет Вяйнсалу.

Кроме того, продолжает Вяйнсалу, с новым заводом не исчезнет негативное воздействие на окружающую среду, связанное с добычей сланца - в том числе загрязнение воздуха, которое влияет на здоровье жителей Ида-Вирумаа. Так, по данным совместного исследования Департамента здоровья и Тартуского университета, в некоторых школах этого региона распространенность астмы у детей достигает 20%, а рожденные там в среднем живут на пять лет меньше тех, кто родился в других регионах страны.

Сланцевое масло как риск для экономики

Много вопросов вызвала и экономическая целесообразность проекта. Высока вероятность, что стоимость квот на загрязнение с каждым годом будет расти, поэтому прибыльность предприятия не гарантирована. Кроме того, цены на сланцевое масло сильно зависят от цен на нефть, что делает ситуацию еще более непредсказуемой. Но даже если не брать в расчет эти два фактора, уверенности в том, что новое начинание окупится, нет. Пока завод не существует даже в проекте, между тем к 2050 году - с учетом климатических целей Евросоюза - он должен быть закрыт.

В министерстве финансов Эстонии риски признают, но считают, что завод окупится задолго до 2050 года. "Поскольку в глобальных масштабах спрос на нефтепродукты по-прежнему большой и производство масла из сланца приносит прибыль, на данный момент есть причины взвесить инвестиции в этот сектор для усиления его конкурентоспособности", - говорит вице-канцлер минфина по административной политике Райго Уукиви.

Государство рассматривает следующие варианты поддержки завода: стать его совладельцем либо предоставить энергетическим компаниям бесплатную квоту на выброс СО2 или кредит. И тут возникают другие вопросы - откуда брать деньги, и даст ли ЕС Эстонии разрешение на подобную государственную поддержку компаний, искажающую принцип честной конкуренции в Европе?

Кто оплатит завод по очистке сланцевого масла?

Сейчас в Эстонии даже не исключают кажущийся на первый взгляд фантастическим вариант - что деньги поступят из фондов Евросоюза. Так, глава Eesti Energia Хандо Суттер после обсуждения вопроса в правительственной комиссии сообщил, что государство может выделить средства из Фонда модернизации ЕС, из которого Эстонии начнут выплачивать деньги с 2021 года.

В Министерстве финансов более осторожны. "Плана ходатайствовать о деньгах из фондов ЕС на данный момент нет", - сообщили там в ответ на запрос DW. В то же время министр экономики Таави Аас надеется, что Еврокомиссия разрешит Эстонии предоставить господдержку энергетическим компаниям. Исключать этот вариант нельзя, тем более что вскоре комиссаром ЕС по энергетике и климату станет Кадри Симсон - предшественница Ааса на посту министра экономики и его соратница по партии. Давая интервью Национальному телерадиовещанию Эстонии, она поддержала строительство нового завода, заявив, что с точки зрения ЕК это не будет проблемой.