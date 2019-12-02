Пн, 2.12.2019
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  • Мошенники не дремлют: жительница Ласнамяэ ответила на звонок и лишилась десятков тысяч евро

Мошенники не дремлют: жительница Ласнамяэ ответила на звонок и лишилась десятков тысяч евро

Мошенники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Доверчивая жительница столичного района Ласнамяэ до последнего думала, что удачно инвестировала тысячи евро, но в итоге поняла, что стала жертвой мошенников.

Как сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, 29 ноября в полицию обратилась с жалобой 35-летняя жительница столичного района Ласнамяэ, по словам которой,  ей позвонили по телефону и предложили зарабатывать деньги, инвестируя на бирже.

Потерпевшая установила на свой компьютер программу Anydesk, с помощью которой мошенники получили доступ к ее личным данным. Согласно заявлению, в период с 25 июня по 29 августа у нее выманили свыше 37 000 евро.

Как ранее сообщалось, в этом году Департамент полиции и погранохраны имел дело более чем со 100 случаями инвестиционного мошенничества, суммарный ущерб которых составляет почти два миллиона евро. Большая часть жертв живет в Таллинне, а средний ущерб от преступлений составляет 11 тысяч евро. Случаи мошенничества были зарегистрированы также в Харьюском, Вируском и Тартуском уездах.

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