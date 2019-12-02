Мошенники не дремлют: жительница Ласнамяэ ответила на звонок и лишилась десятков тысяч евро

Как сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, 29 ноября в полицию обратилась с жалобой 35-летняя жительница столичного района Ласнамяэ, по словам которой, ей позвонили по телефону и предложили зарабатывать деньги, инвестируя на бирже.

Потерпевшая установила на свой компьютер программу Anydesk, с помощью которой мошенники получили доступ к ее личным данным. Согласно заявлению, в период с 25 июня по 29 августа у нее выманили свыше 37 000 евро.