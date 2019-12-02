Галерея и видео: лось и его детеныш погибли под колесами машин

Лось отправился на поиски своего детеныша и примерно через 10 минут выбежал перед ехавшим со стороны Рапла грузовиком. И хотя водитель грузовика сказал, что ему сообщили по радио о первой аварии, и он существенно снизил скорость, животное неожиданно выскочило на дорогу и избежать столкновения не удалось.