Пн, 2.12.2019
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  • Галерея и видео: лось и его детеныш погибли под колесами машин

Галерея и видео: лось и его детеныш погибли под колесами машин

В 17:45 на дороге Рапла-Тюри, волость Тюри, недалеко от Колу произошли две аварии. Перед ехавшим в сторону Тюри легковым автомобилем выскочили лось и лосенок, детеныша сбила машина, передает Postimees.

Лось отправился на поиски своего детеныша и примерно через 10 минут выбежал перед ехавшим со стороны Рапла грузовиком. И хотя водитель грузовика сказал, что ему сообщили по радио о первой аварии, и он существенно снизил скорость, животное неожиданно выскочило на дорогу и избежать столкновения не удалось.

Оба животных погибли. И хотя автомобили пострадали, люди остались невредимы. В момент аварии в легковом автомобиле было двое мужчин, в грузовике - только водитель. Охотники увезли погибших животных.

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