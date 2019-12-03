Вт, 3.12.2019
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  • Фото: отличный ремонт и продуманная перепланировка однокомнатной квартиры в Ласнамяэ

Фото: отличный ремонт и продуманная перепланировка однокомнатной квартиры в Ласнамяэ

Lasnamäe korter.

ФОТО: KV.EE

Однокомнатная квартира в Ласнамяэ превращена в двухкомнатную и со вкусом реновирована, извещает Kodustiil

Ремонт в квартире закончен в начале декабря, и она тут же выставлена на продажу. Площадь квартиры осталась, безусловно, прежней - 32,7 квадратных метров. Но она очень удачно и не без остроумия перепланирована. В объявлении сказано, что имеется проект.  Квартира продается с полной обстановкой.

Квартира в Ласнамяэ.

ФОТО: KV.EE

Квартира продается с полной обстановкой: мебель, техника, светильники, растения, постеры и прочие декоративные элементы включены в цену.  

Квартира в Ласнамяэ.

ФОТО: KV.EE

В квартире произведена замена электропроводки, труб, сантехники. Поменяны радиаторы, окна и двери. 

На момент написания этого текста квартира уже забронирована, но ничто не помешает вам посмотреть, как она выглядит. Кто знает, может быть, именно эта идея перепланировки вам запомнится? Так что добро пожаловать на страницу портала недвижимости KV.EE.

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