Фото: отличный ремонт и продуманная перепланировка однокомнатной квартиры в Ласнамяэ

Однокомнатная квартира в Ласнамяэ превращена в двухкомнатную и со вкусом реновирована, извещает Kodustiil.
Ремонт в квартире закончен в начале декабря, и она тут же выставлена на продажу. Площадь квартиры осталась, безусловно, прежней - 32,7 квадратных метров. Но она очень удачно и не без остроумия перепланирована. В объявлении сказано, что имеется проект. Квартира продается с полной обстановкой.
Квартира продается с полной обстановкой: мебель, техника, светильники, растения, постеры и прочие декоративные элементы включены в цену.
В квартире произведена замена электропроводки, труб, сантехники. Поменяны радиаторы, окна и двери.
На момент написания этого текста квартира уже забронирована, но ничто не помешает вам посмотреть, как она выглядит. Кто знает, может быть, именно эта идея перепланировки вам запомнится? Так что добро пожаловать на страницу портала недвижимости KV.EE.