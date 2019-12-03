Фото: отличный ремонт и продуманная перепланировка однокомнатной квартиры в Ласнамяэ

Ремонт в квартире закончен в начале декабря, и она тут же выставлена на продажу. Площадь квартиры осталась, безусловно, прежней - 32,7 квадратных метров. Но она очень удачно и не без остроумия перепланирована. В объявлении сказано, что имеется проект. Квартира продается с полной обстановкой.

Квартира в Ласнамяэ. ФОТО: KV.EE

Квартира продается с полной обстановкой: мебель, техника, светильники, растения, постеры и прочие декоративные элементы включены в цену.

Квартира в Ласнамяэ. ФОТО: KV.EE

В квартире произведена замена электропроводки, труб, сантехники. Поменяны радиаторы, окна и двери.